تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

نفى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ما تردد عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة، مشيًرا إلى أنه بين الحين والأخر يتردد تلك الشائعات التي لها أساس من الحقيقة.



وقال "بكرى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت إن المشير بصحة وجيدة ولكنه يعاني من آلام في الركبة فقط.



وأضاف أن هناك حملة "مسعورة" يشنها البعض على المشير محمد حسين طنطاوى بالادعاءات والأكاذيب وتزييف للحقاق، معقبًا: "تحمل ما لا يمكن للجبال أن تتحمله، وأنقذ مصر من مخاطر شديدة وعديدة، وقد تحمل أزمات وشتائم وأكاذيب وصمت عن الرد".



وتابع: "الذى طالب مبارك بالاستقالة وطلب من عمر سليمان إبلاغه بالاستقالة يوم الجمعة الساعة الواحدة والنصف كان الفريق أحمد شفيق ليس المشير حسين طنطاوي ؛ لأن المواطنين كانوا محاصرين القصر الجمهوري آنذاك.

