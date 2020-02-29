نتائج مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020.. ليلة سقوط كبار البريميرليج ليفربول يخسر وتشيلسي يتعثر.. والأهلي يثأر من صن داونز

نتائج مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 29 - 2 - 2020، أبرزها فوز الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، وسقوط ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "ذهاب دور الـ8"

الأهلي ضد صن داونز، أنتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-0.

الوداد البيضاوي ضد النجم الساحلي، أنتهت بفوز الوداد المغربي بنتيجة 2-0.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"

بورنموث ضد تشيلسي، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على المباراة.

واتفورد ضد ليفربول، سحق واتفورد نظيره ليفربول بثلاثية نظيفة.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ24"

هوفنهايم ضد بايرن ميونيخ، سحق البافاري مضيفه هوفنهايم بنتيجة 6-0.

بروسيا دورتموند ضد فرايبورج، أنتهت بتفوق دورتموند بنتيجة 1-0.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ27"

باريس سان جيرمان ضد ديجون، سحق النادي الباريسي نظيره ديجون، بنتيجة 4-0.





نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ20"

الاتفاق ضد أبها، أنتهت بفوز الاتفاق بنتيجة 4-1.

الاتحاد ضد الشباب، حسم الاتحاد القمة لصالحه بالفوز بنتيجة 5-1.



