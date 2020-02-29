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رسمياُ.. غياب كهربا ورمضان صبحي عن مباراة صن داونز في بريتوريا

السبت 29/فبراير/2020 - 11:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قرر استبعاد رمضان صبحي وكهربا من لقاء العودة في بريتوريا.

 

وتابع عبدالحفيظ في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار، أن فايلر قرر اصطحاب نفس قائمة لقاء الذهاب والتي تتكون من 20 لاعبا.


ونجح الأهلي في تحقيق فوز ثمين بثنائية نظيفة، اليوم السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتنتظره مواجهة نارية بجنوب إفريقيا السبت المقبل.

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