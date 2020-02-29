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22 هدف حصاد جولة مثيرة في القسم الثالث بالإسكندرية

السبت 29/فبراير/2020 - 11:13 م
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بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
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شهدت مباريات الجوله السادسة والعشرين لمجموعة الاسكندريه والبحيرة في دوري القسم الثالث قمة الإثارة، وأسفرت المواجهات عن إحراز 22 هدف.

حيث حقق فريق مركز شباب المعمورة فوز عصيب على حساب فريق نهضة العامرية بثلاثيه مقابل هدفين في مباراه مثيرة.

تقدم فريق المعمورة في الدقيقه 11 الشوط الاول عن طريق اللاعب أحمد عوينات وفي الدقيقة 38 أضاف أحمد نجاح الهدف الثاني.


وفي الشوط الثاني سجل احمد منتصر هدف أول لفريق نهضة العامرية وفي الدقيقة 38 أضاف محمد السيد كهربا هدف التعادل، وفي الدقيقة خطف محمد بيكو هدف الفوز للمعمورة، وشهد اللقاء مشاجرات قوية بين اللاعبين داخل الملعب بسبب العصبية.

وفي مفاجأة حقق فريق حوش عيسى الفوز علي فريق الترام بأربعى أهداف مقابل ثلاثة، وبذلك يرتفع رصيد حوش عيسى إلى 25 نقطة، وتوقف رصيد الترام عند 47 نقطة.

وبذلك ارتفع رصيد المعمورة إلى 33 نقطه ،وتوقف رصيد نهضه العامرية عند 30 نقطة.

كما التقي فريق مركز شباب كوم حماده مع نظيره القباري علي ملعب الاول وانتهي اللقاء بفوز كوم حماده بهدفين مقابل هدف.

وبذلك ارتفع رصيد مركز شباب كوم حماده إلى 44 نقطة، وتوقف رصيد القباري عند 17نقطة.

كما خسر فريق مركز شباب العبور من فريق سبورتنج، بهدف مقابل لاشيء وبذلك يرتفع رصيد سبورتنج الي 50 نقطه وتوقف رصيد العبور عند 30 نقطة.

كما فاز فريق كفر بولين علي ضيفه كفر الدوار بهدف نظيف وارتفع رصيد كفر بولين الي 31 وتوقف رصيد كفر الدوار علي 28 نقطة.

كما التقي فريق مياه البحيره مع نظيره رشيد وانتهي اللقاء بفوز مياه البحيره بهدف نظيف ليرتفع رصيد الفائز إلى 48 وتوقف رصيد رشيد عند 23 نقطة.

كما استضاف فريق بدر نظيره كوم حماده وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1
وبذلك ارتفع رصيد بدر إلى 33 وصل رصيد كوم حماده عند 28 نقطه.


ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- سبورتنج 50 نقطة
2- مياه البحيرة 48 نقطة
3- الترام 47 نقطة
4- شباب كوم حمادة 44 نقطة
5- اسكندرية للبترول 39 نقطة
6-ايتاي البارود 35 نقطة
7- بدر 33 نقطة
8- شباب المعمورة 33 نقطة
9- كفر بولين 31 نقطة
10- نهضة العامريه 30 نقطة
11- شباب العبور 30 نقطة
12- كفر الدوار 29 نقطة
13- كوم حمادة 28 نقطة
14- حوش عيسي 25 نقطة
15- رشيد 23 نقطة
16- القباري 17 نقطة
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