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زوجة طلال آل ثاني توجه رسالة لأمير قطر: "أحذر الظلم"

الأحد 01/مارس/2020 - 06:42 ص
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أمير قطر
أمير قطر
كساب أحمد
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قال أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، إن القانون يمنع وجود أي شخص في أقسام الشرطة، دون وجود محام أكثر من 6 ساعات، ولكن زوجها تواجد في السجون أكثر من 7 سنوات، ولم يتم توفير له محامي. 

وتابعت "أريان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أنها أرسلت رسالة للشيخ موزة والدة أمير قطر للإفراج عن زوجها واعطائه حقوقه المادية، ولكنها لم تستجب، ولذلك لجأت لإثارة قضية زوجها دوليًا، مشيرة إلى أنها تخشى على حياتها، ولذلك وفرت لها السلطات الألمانية حراسة أمنية لها ولأولادها 24 ساعة.

ووجهت رسالة لأمير قطر: "أنت عندك أولاد وأحذر من الظلم، لأن هذا الظلم سيعود على أولادك، الظلم ظلمات، أنا لا أدعي على أولادك بأن يتيتموا، ولكن أولادي تيتموا والدم ما زال حيًا وهذا شيء ليس بسيطًا.. خدوا أملاك زوجي ولكن طلعوه من السجن". 
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مؤسس قطر قطر السجن أمير قطر

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