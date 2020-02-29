ثلاثة كهنة جدد لكنائس إيبارشية ميت غمر (صور)

احتفلت إيبارشية ميت غمر وتوابعها صباح اليوم بسيامة ثلاثة كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية.



جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر.



وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم: الشماس مينا سمير كاهنًا باسم القس يوسف للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بدقادوس والشماس ميخائيل سامي كاهنًا باسم القس عبد المسيح للخدمة كنيسة الأنبا أنطونيوس بكفر سليمان تادرس والشماس مايكل رضا كاهنًا باسم القس فليمون للخدمة بكنيسة كنيسة الملاك ميخائيل عزبة سلامة.



شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وشعب غفير.