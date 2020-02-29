سفراء العالم يوثقون متحف الغردقة ويصرحون: "العرض مبهر"

التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عددًا من اللقطات لحالة الانبهار التي سيطرت على عدد من السفراء والقناصل الأجانب اليوم السبت، أثناء افتتاح متحف الغردقة.



وعبر السفراء عن ذلك حيث وصفوا القطع بالمبهرة، حيث تميزت قطع المتحف بالروعة والجمال، والتي جاءت من مختلف الحقب والعصور التاريخية للحضارة المصرية.



وحرص سفراء وقناصل الدول على تصوير وتوثيق القطع الأثرية كذكرى عن زيارتهم للمتحف الذي وصفوه بنقطة جذب سياحي جديد في مصر.



وسيناريو العرض في المتحف قائم على مراعاة ثلاث قيم هي الجمال والترفيه والرفاهية وشمل المتحف القطع التي تعبر عن ذلك من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلي وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.



وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد افتتحا المتحف صباح اليوم السبت بحضور محافظ البحر الأحمر والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء العالم.



ومتحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها الدولة متمثلة في وزارة السياحة والآثار لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف بالتشطيبات اللازمة، وفقًا لاشتراطات الوزارة، والتي ستتولي وحدها عملية الإدارة والإشراف.



وأسعار دخول المتحف للمصريين 80 جنيه، وللطالب المصري 40 جنيهًا، وللأجنبي 200 جنيه، والطالب الأجنبي 100 جنيه، وذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا، ورحلات المدارس الابتدائية مجانًا، وفوق الستين عام مجانًا.