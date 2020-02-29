واتفورد ضد ليفربول 0/3 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

واتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي ( توقف سلسلة اللاهزيمة )





واتفورد ضد ليفربول | سقط فريق ليفربول الإنجليزي في فخ الخسارة أمام مضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دورن رد لتتوقف سلسلة اللاهزيمة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "فيكارج رود" معقل الجيش الأصفر التاريخي، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/2019.





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وافتتح واتفورد التسجيل في الدقيقة 54 عن طريق السنغالي إسماعيلا سار مستغلًا تمريرة زميله عبدولاي دوكوري ليضعها في المرمى، وأضاف أيضًا إسماعيلا سار الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 61 بعدما انفرد بالحارس أليسون بيكر ليضعها من فوق رأسه، واختتم تروي دينيي بثالث الأهداف بعد مراوغة حارس الليفر ليسددها في الشباك الخالية، لينتهي لقاء واتفورد ضد ليفربول بنتيجة 3/0 لأصحاب الأرض.





وبهذه النتيجة، رفع واتفورد رصيده إلى النقطة 27 ليتقدم إلى المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 79 متصدرًا المركز الأول.





وبدأ ليفربول مباراته أمام واتفورد بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: أوكسليد تشامبرلين - فابينيو تافاريس - جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

