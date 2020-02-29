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الغضبان: 41 دولة تشارك بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

السبت 29/فبراير/2020 - 11:04 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، بالقاعة الجديدة في ديوان عام المحافظة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والإبتهال الديني، التي ستنطلق في السادس من مارس المقبل بالتزامن مع افتتاح المجمع الإسلامي في مدينة بورفؤاد بعد تطويره، وأداء صلاة الجمعة به بحضور وزير الأوقاف، والمشاركين في المسابقة من مختلف دول العالم.

أشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الدورة الثالثة من المسابقة يشارك بها 41 دولة منهم 32 دولة أفريقية، مرحبا بكافة المشاركين بالمسابقة على أرض المدينة الباسلة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك مشاركين من قارة أفريقيا، ودول عربية، ومن أمريكا اللاتينية ودولة روسيا وقارة أوروبا، مؤكدا على أن مصر هي الإسلام المعتدل وتحتضن أفكار الشباب، وأول دولة يقام بها مؤتمر عالمي للشباب، قائلا:"الدين والاعتدال في مصر، ومصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية".
الغضبان: 41 دولة تشارك بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
الغضبان: 41 دولة تشارك بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
الغضبان: 41 دولة تشارك بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
الغضبان: 41 دولة تشارك بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
الغضبان: 41 دولة تشارك بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
الغضبان: 41 دولة تشارك بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
الغضبان: 41 دولة تشارك بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
الغضبان: 41 دولة تشارك بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
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الكلمات المفتاحية

مصر مسابقة القران الكريم بورسعيد الغضبان اخبار

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