أخبار الزمالك اليوم السبت: حسم مصير الشناوي من العودة.. تهديد من نجم الترجي.. الغندور يهاجم كهربا

شهد نادي الزمالك اليوم السبت 29 فبراير العديد من الأخبار الهامة والأنباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حسم مصير الشناوي من العودة وتهديد من نجم الترجي وهجوم الغندور على كهربا وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





نجم الترجي يهدد الزمالك قبل مباراة الإياب

أكد إيهاب المباركي لاعب الترجي التونسي، أن فريق الزمالك لم يحسم الصعود لدور الأربعة بعد مباراة اليوم والتي انتهت بفوز الأبيض على الترجي ( 3 – 1) في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال المباركي في تصريحات إذاعية لراديو «أي إف إم» عقب المباراة، أن أداء الحكم المغربي كان له تأثير مباشر في مجريات اللقاء ونتيجتها، كما حمله مسؤولية هزيمة الترجي.

كما أكد مدافع الترجي أن حظوظ فريقه في التأهل لا تزال قائمة، ووجه رسالة للزمالك قائلا:«أسالوا الأهلي والوداد عن جحيم رادس».





عمرو أديب يمدح حكم مباراة الزمالك والترجي

هنأ الإعلامي عمرو أديب، نادي الزمالك لفوزه على الترجي التونسي في مباراة ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "كل التهنئة لأكتر لاعيبة موهوبة وحريفة في البلد.. عتاولة وأساتذة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الشوط الأول من المباراة لم يكن في صالح نادي الزمالك، ولو استغل نادي الترجي الأمر كانت نتيجة المباراة ستكون مختلفة، مضيفا: "الحمدلله ربك كريم".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "أداء اللاعبين هايل.. والحكم 10 على 10، وكان راسي وعاقل.. تحية للاعبية الزمالك كلهم".





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





الترجي يقدم احتجاج رسمي على حكم مباراة الزمالك

قرر فريق الترجي التونسي الرياضي، تقديم احتجاج رسمي للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد الحكم المغربي رضوان جيد اعتراضًا على طرده لاعب الفريق محمد علي بن رمضان خلال مواجهة الفارس الأبيض، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "تونس الرقمية".

وذكرت الصحيفة أن الترجي التونسي يسعى لرفع العقوبة على محمد علي بن رمضان لأنه لم يرتكب المخالفة التي استند إليها الحكم في قرار الطرد، مضيفة أن مدافع الترجي شمس الدين الذوادي هو من جذب الحكم من قميصه لكنه لم يعاقب.





الزمالك يجهز أوباما لمواجهة الترجي

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع يوسف أوباما لاعب الفريق على هامش مران اليوم على ملعب النادي بميت عقبة.

واطمأن الجهاز الفني على إصابة اللاعب والبرنامج التأهيلي المحدد له وموعد عودته للمشاركة مع الفريق من جديد.





أخبار نادي الزمالك اليوم





خالد الغندور يهاجم كهربا

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ردًا على انتقاده بسبب تصريحه السابق أن أشرف بن شرقي هو صفقة القرن لنادي الزمالك.

وقال الغندور عبر برنامج "زملكاوي"، المذاع عبر فضائية "الزمالك": "أشرف بن شرقي أد كهربا 18 ألف مرة مش واحد ألف بس.. كهربا طلب الرحيل وجاء بن شرقي ليعوض غيابه وهو لاعب أمهر وأقوى منه".





الزمالك يحسم موقفه من عودة الشناوي

صرف مسئولو نادي الزمالك النظر عن عودة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال الموسم المقبل بعد ارتفاع أسهم رحيله عن بيراميدز.

ورفضت إدارة النادي عودة الشناوي لعدة أسباب وعلى رأسها موقف الحارس السابق ورفضه إعادة مقدم تعاقده للنادي بعد توقيعه لبيراميدز بالإضافة إلى توافر أكثر من بديل حال رحيل عواد.





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة الموافق 6 مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.



