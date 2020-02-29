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كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض - القنوات الناقلة - معلق المباراة

السبت 29/فبراير/2020 - 10:56 م
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
حسن شحاتة
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" في كلاسيكو الأرض.

موعد مباراة الريال ضد برشلونة

تنطلق مباراة الريال ضد برشلونة في تمام الساعة 10 مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد برشلونة

وتذاع مباراة الريال ضد برشلونة حصريًا عبر قناة بي إن سبورتس HD 3، وسيعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة الريال ضد برشلونة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - توني كروس.

في خط الهجوم: إيسكو - كريم بنزيما - فينيسيوس.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي -  جونيور فيربو.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - آرثر ميلو.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي.

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