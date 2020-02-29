زوجة مؤسس قطر: هذا سبب الزج بزوجي في السجون

قال أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، إن سبب الزج بزوجها في السجون، هو المطالبة بورثه وحقوقه كقطري قبل أن يكون شيخًا أو فردًا في الأسرة الحاكمة.



وتابعت "أريان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءًا"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن السلطات القطرية قامت بمصادرة جميع ممتلكات زوجها، لافتة إلى أنها لا تعرف حجم هذه الممتلكات، لكن هناك قطعة أرض مملوكة له يصل ثمنها لأكثر من 1.5 مليار ريال قطري، مستطردة: "كل اللي عمله زوجي، المطالبة بإرث أبيه بعد وفاته".



وأضافت أنه لم يتدخل أحد للوساطة لحل المشكلة، معقبة: "الناس في قطر بتقول إذا كان هذا الأمر حدث لحفيد مؤسس دولة قطر، فما بالنا بما قد يحدث لأي شخص آخر، الجميع خائف".

