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مباريات مرتقبة لدمياط وبورفؤاد وأبو صوير ورأس البر بالقسم الثالث

السبت 29/فبراير/2020 - 10:56 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تقام مباريات الأسبوع الـ 22 للمجموعة السابعة، في الثانية والنصف من عصر الأحد.

ومن المقرر أن يخوض فريق بورتو صاحب الصدارة، مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام فريق دمياط الذي يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة.

ويخوض فريق بورفؤاد الوصيف، برصيد 46 نقطة، مواجهة محفوفة بالمخاطر، خارج ملعبه أمام فريق سماد السويس، الذي يتواجد بالمركز السادس برصيد 35 نقطة.

ويواجه فريق النوبة الثالث برصيد 45 نقطة، نظيره، فريق مركز شباب أبو شحاته، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

ويلعب فريق كهرباء الإسماعيلية الرابع برصيد 36 نقطة، مع فريق غزل السويس الأخير برصيد 7 نقاط.

ويحل فريق مركز شباب ميت الخولي، صاحب المركز التاسع برصيد 23 نقطة، ضيفاً على فريق بلدية الإسماعيلية الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

ويستضيف فريق رأس البر، الذي يحتل المركز العاشر برصيد العاشر برصيد 22 نقطة، نظيره، فريق غزل دمياط صاحب المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

ويلاقي فريق مركز شباب أبو صوير الذي يحتل الترتيب الـ 13 برصيد 13 نقطة، نظيره فريق منشية الشهداء، السادس برصيد 32 نقطة.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 49 نقطة
2- بورفؤاد 46 نقطة
3- النوبة 45 نقطة
4- كهرباء الإسماعيلية 36 نقطة
5- سماد السويس 35 نقطة
6- منشية الشهداء 32 نقطة
7- دمياط 29 نقطة
8- غزل دمياط 26 نقطة
9- ميت الخولي 23 نقطة
10- رأس البر 22 نقطة
11- أبو شحاته 19 نقطة
12- بلدية الإسماعيلية 17 نقطة
13- أبو صوير 13 نقطة
14- غزل السويس 7 نقاط
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