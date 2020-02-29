إخلاء سبيل دكتور جامعي متهم بالاعتداء على أمن إحدى المستشفيات 

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، إخلاء سبيل الدكتور الجامعى المتهم هو وأشقاؤه الثلاثة بالاعتداء بالضرب علي الأمن الإداري بالمستشفي الرئيسي الجامعي وذلك بكفالة قدرها 1000 جنيه، كما قررت النيابة حبس أشقاءه الثلاثة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع عرضهم علي مصلحة الطب الشرعي.



كما قررت نيابة العطارين استدعاء نوبتجية الأمن بنقطة شرطة المستشفى الرئيسي الجامعى، للتحقيق معهم وسماع شهادتهم حول الواقعة.



وكانت شهدت المستشفي الرئيس الجامعي بالإسكندرية، اليوم السبت، واقعة اعتداء من قبل دكتور جامعي وأشقاءه الثلاثة، بالضرب علي أفراد الأمن الإداري بالمستشفي وذلك عقب نشوب مشادة كلامية تطورت إلي حد الاعتداء لرغبة الطرف الأول في دخول المستشفي بالقوة حال قدومهم لزيارة والدهم المريض المحجوز بالعناية المركزة.



وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بنشوب مشاجرة بالأيدى بين كل من "ر ج خ" دكتور بكلية الحقوق، و"ع ج خ" محام، و"م ج خ" موظف و"م.ج.خ" طالب، وبين أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى الرئيسى الجامعى، وذلك حال محاولة دخول الطرف الأول المستشفى بالقوة حال قدومهم لزيارة والدهم المريض المحجوز بالعناية المركزة بالمستشفى.



وانتقل علي الفور قوة من ضباط مباحث القسم لمحل البلاغ، وتبين بالفحص محاولة 4 أشخاص بينهم دكتور بكلية الحقوق ومحام، بالدخول عنوة لداخل المستشفى لزيارة والدهم المحجوز بالعناية المركزة، فتدخل الأمن الإدارى بمنعهم من الدخول، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى بين الطرفين.



وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 4705 لسنة 2020 قسم شرطة العطارين، وضبط الأشقاء الأربعة طرف المشاجرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.