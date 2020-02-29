زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف فضائح نظام الدوحة

قالت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، إن السلطات القطرية قامت بالقبض على زوجها في 2013 وقامت بالاعتداء على عائلته، وأخرجوهم من منازلهم، وتم نقلهم إلى منطقة نائية غير آدمية لا يتواجد فيها أي مواصلات.



وتابعت "أريان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءًا"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أنها نقلت هي وأولادها إلى صحراء منعزلة عن العالم، لا يتوفر فيها أي تواصل.



وأضافت أن السلطات القطرية قامت بمعاملتها بصورة سيئة، ولم يراعوا حملها، وقاموا بالحجز على أموالها، ووقف المخصصات المالية لأبنائها، معقبة: "كنت في شبهة عزلة مالية ومادية من كل النواحي"

