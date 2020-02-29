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رغم الفوز على صن داونز.. بيومي ينتقد فايلر

السبت 29/فبراير/2020 - 10:47 م
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خالد بيومي
خالد بيومي
الفجر الرياضي
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حرص خالد بيومي المحلل الكروي الشهير، على انتقاد المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري رغم الفوز الذي حققه على صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وكتب بيومي عبر تويتر: "الجميع يتحدث عن عبقرية فايلر.. التغييرات طبيعية جداً لأي مدرب".

 

وتابع المحلل الشهير، أن السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي كان يجب أن يبدأ المباراة، وليس مروان محسن موضحاً أن الفريق كان يحتاج وليد سليمان من الشوط الأول.

 

وأكمل بيومي، أن مشاركة أحمد الشيخ تحتاج إلى وقفة، وأنه كان يجب إشراك رامي ربيعة والدفع بمحمود متولي في خط الوسط ويستمر وليد سليمان كجناح ويتقدم عمرو السولية لدور صانع الألعاب.
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