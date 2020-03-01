Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية

الأحد 01/مارس/2020 - 08:09 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
Advertisements
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن خطة تطوير منظومة السكة الحديد في مصر، تستهدف الوصول إلى 1060 جرارًا. 

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن هذه الجرارات تأتي من خلال إبرام صفقات توريد 260 جرارًا جديدًا، بالإضافة لـ800 جرار، هم أسطول جرارات السكة الحديد في مصر، مضيفا أن الـ800 جرار يعمل منهم فقط 400 جرار، والباقي سيتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتهم للوصول لإجمالي الـ1060 جرارًا في السكك الحديدية. 


الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول.. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
وفيما يلي تقدم الفجر أبرز المعلومات عن أهم أنواع الجرارات المستخدمة في جر عربات قطارات السكك الحديدية في مصر. 

جرارات المارلبورو:
- أقدم جرار، وهو أمريكي الصنع، حيث صنع بمصانع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، باسم "جي. إي"، والشهرة مالبورو الأمريكي. 
- عمره يتجاوز أكثر من 20 عامًا. 
- دخل الخدمة في سكك حديد مصر عامي 1997 و1998. 
- يطلق عليه (مارلبورو) حيث يحمل علامة الماركة ونفس ألوانها.
- قدراته الفنية ضعيفة، لا تسمح بالعمل على الخطوط الطويلة، ويقتصر دوره على جر ستوكات العربات من الورش للمحطات والأحواش. 
- تبلغ قوة المحرك 1800 حصان. 


الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول.. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
جرارات الخنافس:
- دخلت مصر في عام 1979 واستمرت في العمل حتى منتصف الثمانينيات. 
- كان معظمها معونة من أمريكا؛ ولذلك سميت بـ"المعونة" ويطلق عليها أيضًا "البومة" أو "خنافس". 
- أثبتت كفاءة عالية، ويعاب عليها الكابينة الضيقة.
- تبلغ قوة المحرك 2250 حصانًا والسرعة 120 كيلومترا في الساعة. 


الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول.. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
جرارات "الهنشل" الألمانية:
- تعد مصر أكبر عميل لشركات هنشل الألمانية. 
- دخلت جرارات هنشل السكة الحديد من عام 1976 حتى 1992. 
- تبلغ السرعة القصوى 120 كيلو مترًا في الساعة. 
- يتيح التعامل مع خدمات الركاب والبضائع في نفس الوقت.
- أثبتت كفاءتها على الخطوط الرئيسية والجر على المنحدرات ونقل المواد البترولية. 
- يعاب عليه غلاء أسعار قطع الغيار. 
- تبلغ قوة المحرك 2475 حصانًا، وبه نظام نقل السرعات كهربي بنظام D77. 


الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول.. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
الجرار الغول:
- ويسمى بالجرار EMD DE2550 وتعتبر اختصار EMD وهو اسم أضخم مصنع محركات قاطرات في العالم، ومقره كندا، والمقر الثاني في أمريكا. 
- تبلغ سرعته القصوى 120 كيلو مترًا في الساعة طبقًا لقوانين السرعات على الخطوط الرئيسية. 
- يستخدم لجر قطارات الركاب. 
- وتبلغ قوة محركه 2475 حصانًا
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطارات السكك الحديدية أنواع القطارات

أخبار تهمك

تصريحات مثيرة للجدل من مدرب برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 14 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يوم

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 15 ساعة

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يتحدث عن الكلاسيكو ويكشف سبب استبعاد كروس أمام مانسشتر سيتي

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ حوالي 10 ساعات

خبير يكشف عن دور "كورونا" في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

شبورة على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

شريهان تساند الزعيم عادل إمام في وعكته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

قرار صادم من الأهلي لكهربا قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

في أول حوار لرئيس السكك الحديدية الجديد.. "السلامة.. المحليات.. المعابر العشوائية" ملامح خطة التطوير

"الوزراء": 56 مليار جنيه أنفقت على تطوير السكة الحديد منذ 2014

مدبولي يبحث مع مسئولى شركة "بومبارديه" للنقل تحديث جرارات السكة الحديد

النقل: تطوير ورش "إيرماس" لعمرات وصيانة وإصلاح جرارات السكك الحديدية

تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم الخميس

"الوزير" يكشف تفاصيل صفقة جرارات "السكة الحديد" الجديدة.. ودور السيسي في تخفيض سعرها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

06:31 ص

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

03:36 ص

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status