"الخنافس ومارلبورو والهنشيل والغول".. تعرف على أهم جرارات القطارات في السكك الحديدية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن خطة تطوير منظومة السكة الحديد في مصر، تستهدف الوصول إلى 1060 جرارًا.





وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن هذه الجرارات تأتي من خلال إبرام صفقات توريد 260 جرارًا جديدًا، بالإضافة لـ800 جرار، هم أسطول جرارات السكة الحديد في مصر، مضيفا أن الـ800 جرار يعمل منهم فقط 400 جرار، والباقي سيتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتهم للوصول لإجمالي الـ1060 جرارًا في السكك الحديدية.







