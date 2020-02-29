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فالنسيا يتغلب على بيتيس وإيبار على ليفانتي بالدوري الإسباني

السبت 29/فبراير/2020 - 10:11 م
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بوابة الفجر
وكالات
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حقق إيبار انتصارا كبيرا على ليفانتي وتغلب عليه 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني التي شهدت فوز فالنسيا على ضيفه ريال بيتيس 2 /1 وتعادل ليجانيس مع ضيفه ديبورتيفو الافيس 1 /1.

ورفع إيبار رصيده إلى 27 نقطة ليصعد إلى المركز السادس عشر وتتبقى له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 32 نقطة في المركز العاشر.

ويدين إيبار بفضل كبير في الفوز للاعبه شارليز دياز الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين 27 و48 قبل أن يضيف زميله فابيان أوريلانا الهدف الثالث في الدقيقة 84 .

وكاد دياز أن يكمل ثلاثيته خلال المباراة لكنه أهدر فرصة التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وعلى ملعب ميستايا، تقدم فالنسيا بهدفين حملا توقيع كيفين جاميرو ودانيال باريخو في الدقيقتين 60 و89 ثم رد لورينزو مورن بهدف لبيتيس في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 41 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد بيتيس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى الملعب البلدي دي بوتاركي، تقدم لوكاس بيريز مارتينيز بهدف لديبورتيفو الافيس في الدقيقة 47 ثم تعادل جويدو كارييو لليجانيس في الدقيقة 59 .

ورفع ليجانيس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني من القاع مقابل 31 نقطة لالافيس في المركز الثالث عشر.
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