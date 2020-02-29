Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان يسحق ديجون برباعية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

السبت 29/فبراير/2020 - 10:08 م
Advertisements
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
وكالات
Advertisements
قطع باريس سان جيرمان خطوة جديدة إلى الأمام على طريق الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الكبير 4 / صفر على ديجون اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة.

وتجمد رصيد ديجون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها الفريق في المسابقة.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف سجله بابلو سارابيا في الدقيقة الثالثة من المباراة.

وفي الشوط الثاني ، سجل مبابي هدفين في الدقيقتين 74 والأولى من الوقت بدل الضائع كما أحرز ماورو إيكاردي هدفا آخر للفريق في الدقيقة 77 .
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف حقيقة اكتشاف إصابات بـ"كورونا" في مصر (فيديو)

منذ 39 دقيقة

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

صدمة جديدة للأهلي.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة صن داونز المقبلة

منذ أقل من ساعتين

تقرير.. ريال مدريد سيعاني أمام برشلونة في الكلاسيكو لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم Liverpool vs WATFORD بث مباشر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تفاصيل إصابة نجم الأهلي أمام صن داونز

منذ 39 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثيرة من مدرب صن داونز بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات

وائل جمعة لـ"فايلر": عدم مشاركة بادجي أساسيا جريمة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

03:06 م

أحمد موسى يكشف حقيقة اكتشاف إصابات بـ"كورونا" في مصر (فيديو)

09:38 م

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

08:12 م

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status