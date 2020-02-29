باريس سان جيرمان يسحق ديجون برباعية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

قطع باريس سان جيرمان خطوة جديدة إلى الأمام على طريق الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الكبير 4 / صفر على ديجون اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.





ورفع سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة.





وتجمد رصيد ديجون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها الفريق في المسابقة.





وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف سجله بابلو سارابيا في الدقيقة الثالثة من المباراة.





وفي الشوط الثاني ، سجل مبابي هدفين في الدقيقتين 74 والأولى من الوقت بدل الضائع كما أحرز ماورو إيكاردي هدفا آخر للفريق في الدقيقة 77 .