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جهاز حماية المستهلك يكشف أسباب التأخر في الرد على شكاوي "السيارات"

السبت 29/فبراير/2020 - 10:01 م
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اللواء/ راضي عبد المعطي رئيس حماية المستهلك
اللواء/ راضي عبد المعطي رئيس حماية المستهلك
محمد عصام
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أكد اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن على الموطنين الذين تقدمو بشكاوي لجهاز حماية المستهلك خلال فاعليات أسبوع صديق المستهلك، ولم يتلقوا ردود عليها عدم القلق إذا يواصل الجهاز جهوده لحلها التى قد تستغرق بعض الوقت الإضافي.

 

وكان جهاز حماية المستهلك أعلن، اليوم السبت، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، تم  حل 13503 مشكلة من بنسبة 85% من إجمالي عدد الشكاوي الذي تقدم بها المستهلكين  خلال المبادرة التى بلغت 16000 شكوي.

 

 

وأضاف" عبد المعطي" خلال مدخلة تلفزيونية على شاشة التلفزيون المصري، أن هناك تنسيق دائمًا بين جميع الجهات حماية المستهلك والرقابة التموينة والادارة العامة لمباحث التموين، مستهدفًا مصلحة المواطن وتخفيض زمن الإستجابة لشكاوي المواطنين.

 

 

وأشار" عبد المعطي" إلى أن جهاز حماية المستهلك يقدم الحلول الفورية للشكاوي، ولكن هناك بعض الشكاوي التى يحتاج  فحصها لفترة طويلة من ضمنها شكاوي السيارات التي يتم عرضها على لجنة  من أعضاء هيئة التدريس بهندسة السيارات والرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة، وبمجرد أصدار تقرير الفحص لصالح المشتكي يلزم جهاز حماية المستهلك شركة السيارة الذي اشتراها منها أما برد ثمنها أو إستبدالها أو إجراء صيانة مجانية.

 

وبلغ إجمالي عدد شكاوي السيارات التى تم حلها من قبل جهاز حماية المستهلك خلال فاعليات مبادرة أسبوع المستهلك نحو 581  شكوي.

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