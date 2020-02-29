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النيابة العامة تلقي القبض على المتحرشين بالفتيات عند أحد المجمعات التجارية

السبت 29/فبراير/2020 - 09:50 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ألقت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم السبت، القبض على عدد من الأشخاص المتحرشين بفتيات قرب أحد المجمّعات التجارية والتباهي بذلك.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة: بأنه "بناءً على الأمر الصادر من النائب العام بشأن الإطاحة على عدد من الأشخاص؛ لقيامهم بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك، فقد تمت مباشرة إجراءات الاستدلال من قبل الجهة المختصة طبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية، والقيام بإجراءات البحث والتحري وتحديد هوية المعنيين بالواقعة والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع المذكورين فور القبض عليهم ومثولهم أمام المحقق المختص بالتحقيق في جرائم التحرش، وأن القضية تحت الإجراء وجارٍ ضبط شهادة شهود الواقعة وتفريغ تصوير الكاميرات المحيطة بمحل الحادثة.

كما ذكر أنه حال انتهاء التحقيق بتوجيه الاتهام للمذكورين طبقًا للمادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية، فسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة بطلب إيقاع العقوبات المقررة لهذه الجريمة، طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرُّش.

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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة المجمّعات التجارية

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