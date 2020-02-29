موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الهزيمة أمام واتفورد

تلقي نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هزيمة قاسية خارج ارضه أمام نظيره نادي واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب نادي واتفورد.





وتعد هذه الهزيمة هي الأولي لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بعد مرور 28 جولة من عمر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ورغم الخسارة يستمر نادي ليفربول في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بفارق 19 نقطة من عمر البطولة الإنجليزية بينما صعد نادي واتفورد من المركز قبل الأخير الي المركز السادس عشر ببطولة البريميرليج.





ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.





وتقام المباراة بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة.