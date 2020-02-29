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"عز وكريم والسقا"...يجتمعون في موسم عيد الفطر 2020

السبت 29/فبراير/2020 - 09:52 م
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بوابة الفجر
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في انتعاشة جديدة لصناعة الفيلم، يشهد موسم عيد الفطر 2020 عرض باقة من الأفلام السينمائية الجديدة، حيث يستقبل شباك التذاكر 5 أفلام، من المرجح أن تحقق إيرادات قياسية جديدة قياسًا بإيرادات أفلام موسم العام الماضي.

ووفقًا لقرار الجهات المنتجة، من المنتظر أن تطرح أفلام: «العارف، والعنكبوت، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين».

تأكد طرح فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، في محاولة؛ لإثبات جدارته السينمائية بالتربع على عرش إيرادات السينما بعد تخطي آخر أعماله «ولاد رزق» 100 مليون جنية إيرادات، ويشاركه في البطولة عودة يونس وأحمد فهمي.

ومن الأفلام المؤكد عرضها موسم عيد الفطر المقبل فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا، ويعود به إلى السينما من جديد بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعماله السينمائية «هروب اضطراري»، ويشاركه البطولة منى ذكي ويسرا اللوزي.

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبدالعزيز يأتي بعد تصدره إيرادات السينما المصرية كأكبر نجم سينمائي يحقق إيرادات عبر فيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حصد 103 ملايين جنيه، ويشاركه البطولة ماجد الكدواني ودينا الشربيني.

"عز وكريم والسقا"...يجتمعون في موسم عيد الفطر 2020
"عز وكريم والسقا"...يجتمعون في موسم عيد الفطر 2020
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