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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول

السبت 29/فبراير/2020 - 09:57 م
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مباراة ليفربول اليوم
مباراة ليفربول اليوم
حسام مجدي
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استطاع نادي واتفورد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ملخص مباراة ليفربول وواتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل أهداف نادي واتفورد الثلاثة كل من إسمايلا سار في الدقيقة 54 والدقيقة 60 بالاضافه إلى تروي دييني في الدقيقة 72 وسط أداء ضعيف من نادي ليفربول لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي واتفورد إلى 27 نقطة ليتواجد في المركز السابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي ليفربول عند 79 نقطة ليستمر في صدارة جدول الدوري.

جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم كالآتي:

1- ليفربول 79 نقطة
2- مانشستر سيتي 57 نقطة
3- ليستر سيتي 50 نقطة
4- تشيلسي 45 نقطة
5- مانشستر يونايتد 41 نقطة
6- توتنهام 40 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 40 نقطة
8- ولفرهامبتون 39 نقطة
9- بيرنلي 38 نقطة
10- أرسنال 37 نقطة
11- إيفرتون 36 نقطة
12- كريستال بالاس 36 نقطة
13- ساوثامبتون 34 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 32 نقطة
15- برايتون 28 نقطة
16- وست هام يونايتد 27 نقطة
17- واتفورد 27 نقطة
18- بورنموث 27 نقطة
19- أستون فيلا 25 نقطة
20- نورويتش سيتي 21 نقطة

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