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فوز كيما أسوان والأقصر والتعدين وهزيمة التحرير في القسم الثالث

السبت 29/فبراير/2020 - 09:56 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهدت مواجهات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، التي أسفرت نتائجها عن فوز فريق نادي كيما اسوان، على نظيره فريق نادي الهلال بثلاثية نظيفة، ليواصل فريق كيما صدارته للمجموعة.

فيما حقق فريق التعدين على نظيره فريق نادي شبان اسنا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الاول.

ونجح فريق مركز شباب الزهراء في تحقيق فوز صعب على جمهورية دراو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الاخير.

فيما خسر فريق شباب ادفو امان نظيره فريق نادي الاقصر، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير، بثنائية نظيفة.

ونجح فريق ابو الريش في الفوز على نادي التحرير بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الاول

وتختتم مواجهات الجولة بمواجهة فريق نادي المدينة المنورة، أمام نظيره فريق نادي وادى النيل، التي يستضيفها ملعب الأخير.

ترتيب المجموعة الأولى

1_كيما 43 نقطة
2_التعدين 42 نقطة
3_ الزهراء 42 نقطة
4_ادفو 38 نقطة
5_الاقصر 35نقطة
6_المدينة 26 نقطة
7_التحرير 23 نقطة
8_ابو الريش 19 نقطة
9_وادي النيل 17 نقطة
10_الهلال15 نقطة
11_دراو 7 نقاط
12_شبان اسنا 7 نقاط

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