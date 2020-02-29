محمد عساف يرفض وقف أغاني المهرجانات ويغني "بنت الجيران"

أحيا الفنان الفلسطيني محمد عساف، حفلا غنائيا على مسرح الكورنيش الرئيسي بالفجيرة، ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة، وظهر خلال أحد اللقاءات عبر قناة أنغامي، وعبر عن رأيه حول قضية وقف أغاني المهرجانات في مصر، وظهر ذلك جليا عندما أكد معرفته بأغنية "بنت الجيران"، وقام بغناء مقطع منها وصرح عن رأيه قائلًا: " أن الفنان عليه أن يستمع لجميع ألوان الغناء، وانا شخصيا بحب اسمع جميع الألوان، والأغنية لذيذة وكل الناس مبسوطين منها، ويرقصون عليها"





ووضح "عساف" خلال اللقاء، بأنه يتفق على شئ هام، وهو الكلمة، و تحدث عن أنه يعترض على الألفاظ التي تخدش الحياء، لكنه يعتبر الموسيقى واللحن هو نوع من أنواع الأبداع، وأنه ليس له حدود، وأكد انه ليس مع منعهم، لكن عليهم أنتقاء نوعية الكلمات.



قدم الفنان الفلسطيني خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغانيه، ومنها "كرمالك أنت، بصراحة، على الكوفية، خالي"، بالأضافة إلى مجموعة من الأغاني القديمة لعمالقة الغناء في مصر والوطن العربى.





ويذكر أن الفنان محمد عساف، طرح أغنيته الجديدة "شهالحلاوة" باللهجة العراقية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وشاركه في هذا العمل الشاعر رامي العبودي والملحن علي صابر، وتقول كلمات الأغنية" شهالحلاوه وهالنزاكَه وهالجمال، سحر بعيونك حبيبي شي خيال، فدوه للغمازة اروح، والشفايف والشعر، صارلي شقد اني عايش، ماشفت هيجي بشر".



ويشار إلى أن الفنان محمد أحيا الشهر الماضي، حفلاً غنائياً مميزاً، على مسرح المجاز ضمن أمسيات مهرجان "هلا بالمجاز" فى إمارة الشارقة، حيث بدأ بأغنية رومانسية " بصراحة" التى جاءت بإنتشار واسع، وتبع ذلك عدد من الأغنيات منها أغنية الهوارة ورددها معه الجمهوره، كما شهد المسرح دويتو بين عساف وعمر عبد اللات لأغنية يا جبل ما يهزك ريح.

