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إبراهيم الشواربي: وجود السيسي على رأس الجنازة العسكرية لمبارك شيء مشرف

السبت 29/فبراير/2020 - 09:49 م
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الدكتور إبراهيم الشواربي
الدكتور إبراهيم الشواربي
هدى عبدالرازق
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نعى الدكتور إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، موضحًا أن دور مبارك خلال فترة حكمه سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية لا ينكرها أحد، مشيدًا بوجود بتنظيم جنازة عسكرية لمبارك من قبل قيادات الدولة.

وأوضح "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج " حوار واستثمار"، أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الجنازة العسكرية لمبارك شيء مشرف، موضحًا أن مبارك استحق الجنازة العسكرية كونه بطل الحرب والسلام ودوره العسكري لا يمكن لأحد إنكاره.

وتابع:" حضور السيسي الجنازة العسكرية مشهد حضاري من الطراز الأول، وكنت متوقع وجود مراجعات لتاريخ حسني مبارك وما قدمه لمصر"، موضحًا أن مبارك سعى لتحسين العلاقات المصرية مع الدول العربية، وأعاد لمصر مركزها، كما عالج مرحلة عدم الاستقرار الناجمة عن نشاط الجماعات الإرهابية، وهذه مرحلة إيجابية في تاريخه.
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مصر جنازه عسكريه جنازة عسكرية لمبارك اخبار

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