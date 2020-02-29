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شريهان تساند الزعيم عادل إمام في وعكته الصحية

السبت 29/فبراير/2020 - 09:48 م
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شريهان
شريهان
شيماء يونس
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نشرت الفنان شريهان، تغريدة على حسابها الشخصي، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" دعاء للفنان الزعيم عادل أمام.

ودعت الفنان شريهان خلال التغريدة " ‏اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامه ‎#عادل_إمام".

ويشار الي أن الفنان عادل إمام، تغيب أمس عن حفل تكريمه بالمهرجان الكاثوليكي، وفسر المخرج رامي إمام، عن سبب التغيب والذي حضر التكريم بالنيابة عن والده، قائلًا:" أنه يعاني نزلة برد شديدة، تلزمه الفراش ممازحًا الحضور "مش كورونا".

ويذكر أن الزعيم أنتهى من تصوير مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه والدخول في السباق الرمضاني ٢٠٢٠، يقون الزعيم بدور رجل أعمال يدعي نور عبد المجيد فالنتينو، وهو صاحب مجموعة مدارس دولية، ويواجه طوال الأحداث المسلسل مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس، وتتواصل الأحداث بعد ذلك لدخوله في قصة عاطفية، يشاركه هذا للعمل الفنان محمد كيلاني، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني
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