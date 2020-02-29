أحمد موسى: تأجيل عقد القمة العربية بسبب فيروس كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى إن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أعلن خلال مؤتمر صحفي في الجزائر، تأجيل عقد القمة العربية والتي كان مقررًا عقدها في الجزائر لمدة شهر أو شهرين وقد يتم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد، مساء السبت أن دول الخليج إيضل فرضت إجراءات على الانتقال بينها بعد ما كان الدخول ببطاقة الرقم القومي فقط، من أجل الحفاظ على سلامة الملايين من البشر بعد انتشار كورونا.



وأشار الإعلامي إلى أن نشر الشائعات الخاطئة عن فيروس كورونا يضر بالملايين، موضحًا: "فيروس كورنا أصبح قضية أمن قومي حقيقي.. ولا يجوز تحويله لحالة رعب على مواقع التواصل الاجتماعي ومصر خالية من الفيروس".



ونوه الإعلامي إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر خالية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحالة التي كانت حاملة للفيروس في مصر تماثلت الشفاء.

