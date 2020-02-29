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أمريكا: هناك 15 إصابة بفيروس كورونا "شفيت أو في طريقها للشفاء"

السبت 29/فبراير/2020 - 09:39 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
الفجر السعودي
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، أن "هناك 15 إصابة بفيروس كورونا في واشنطن شفيت أو في طريقها إلى الشفاء"، مضيفاً أن "بلاده فرضت حظرًا للسفر إلى بعض الدول التي تعاني من انتشار الفيروس، واتخذنت إجراءات صارمة لمنع تفشيه في أمريكا".

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس: إنه "تم تشكيل فريق عمل مختص بمواجهة فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن "أمريكا ستوسع نطاق حظر السفر؛ ليطال أي أجنبي زار إيران خلال 14 يوماً"، وحث الأمريكيين على عدم السفر لبعض الأماكن في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

هذا وأشاد ترامب بالاتفاق الذي وقعته بلاده مع حركة طالبان الأفغانية، وقال: إنه "سيجتمع بشكل شخصي مع قادة الحركة في المستقبل القريب"، مفيدًا بأن على دول الجوار لأفغانستان المساعدة في الحفاظ على الاستقرار هناك عقب الاتفاق، الذي قد يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان بشكل كامل، ويشكل خطوة على طريق إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 18 عامًا.

ويرى خبراء أن المحادثات المقبلة بين الأطراف الأفغانية ستكون أكثر تعقيدًا بكثير من الاتفاق المبدئي، ولكن ترامب ذكر: أنه "يعتقد أن المفاوضات ستنجح في النهاية؛ لأن الجميع سئموا من الحرب".

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كورونا فيروس كورونا فيروس ترامب الرئيس الأمريكي أمريكا

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