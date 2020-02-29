Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس "كورونا" يفتك بإيطاليا.. كيف مزق الوباء بلد الأباطرة؟

السبت 29/فبراير/2020 - 09:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
سيد مصطفى
Advertisements

لم تعد الحياة في شمال إيطاليا إلى سابقها فيما قبل فيروس كورونا، فأصبحت هناك مدن مثل ميلانو أو تورينو في حالة من الشلل النصفي، متاجر مغلقة بعد أن توقف زائروها عن المجئ، المدارس والجامعات وصالات رياضية والحانات مهجورة، حسبما كشفت صحيفة "البايس" الإسبانية.

*50 الف شخص معزولين
أصبح 50.000 شخص في شمال إيطاليا محبوسين في منازلهم وقراهم، خاصة في البلديات العشر في لومبارد وواحدة من مدينة فينيتو، والذين تحولوا إلى ثكنات عسكرية؛ حيث أصبح الوصول لها تحت حراسة الشرطة والجيش، حيث لا يمكن لأحد الدخول والخروج.

يوم الإثنين، أول يوم عمل منذ إندلاع العدوى في شمال إيطاليا، اختبر مقاومة أي بلد لموجة القيود التي فرضتها الحكومة، واستيقظت مدن مثل ميلانو أو تورينو في حالة من الشلل النصفي. متاجر مغلقة أو في حين أن الإمدادات الماضي والمدارس والجامعات وصالات رياضية والحانات مغلقة.

تمكن 50,000 شخص محبوسين في مصدرين من العدوى - البلديات العشر في لومبارد وواحدة من مدينة فينيتو - من رؤية، كيف تمكنت قراهم بالفعل من التحكم في الوصول تحت حراسة الشرطة والجيش.

*سقوط إقتصادي
وكان السقوط الإقتصادي أكبر؛ حيث هبط سوق الأسهم بنسبة 6٪ وارتفعت فاتورة المخاطرة مرة أخرى، حيث يمثل لومباردي وفينيتو ثلث الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي والأزمة الصحية، كما يخشى الاقتصاديون ويمكن أن تؤدي قريبا إلى الركود في الاقتصاد الإيطالي الهش.

*حيرة طبية
يعيش الإيطاليون في حيرة من أمرهم، لأن المريض صفر والصلة بين مصدري العدوى في كل من إقليمي لومباردي وفينيتو لايزال مجهولًا،رغم أنه تم تحديد منطقة "كودوجنو" في لومبارديا ومزارع من قرية "فيجانيو" في فينيتو هو أوائل المرضى المصابين، قامت مستشفيات ميلان (ثلاث حالات) وتورينو (حالتان) بتركيب خيام خارج المبنى لاختيار مرضى الفيروس التاجي وفصلهم عن الباقين، والفكرة هي أن الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس لا يدخلون المستشفى، وهي خطة تسعى لمنع تكرار العدوى في مستشفى.
 
*رحلة حولها كورونا إلى "دراما"
ويكشف تقرير آخر بنفس الصحيفة كيف تحولت درحلة لـ10 أصدقاء إيطاليين إلى دراما حزينة، حيث بدأت الرحلة بإنتقالهم إلى الفندق في حافلة صغيرة، وقضائهم ليومهم بين تناول وجبه العشاء والضحك مع الإسترخاء على الكراسي بجانب المسبح، حاملين مشروبهم المفضل والبحر والسماء المفتوحة أمامهم.

هذا وبدأ التغيير الدراماتيكي، حين قام واحد منهم وهو طبيب من إميليا رومانيا، وهي منطقة في شمال إيطاليا، حيث انعزل عن أصدقاؤه وقضى ساعات مغلقًا عليه غرفته؛ لأنه لم يشعر أنه بحالة جيدة، ورافقه شريكه في بعض لحظات هذه العملية المحمومة.

وبعد يومين من وصوله إلى المنتجع، استقل سيارة أجرة وذهب إلى مستشفى محلي هناك، ووصف لزميله كيف شعر وقبل الانتهاء من التفسير، كان تشخيصه ذاتيًا: "أعتقد أنني مصاب بفيروس كورونا"، ليفاجئه صديقه قائلًا: "كنت على حق".

لم يتوقف الوباء عند الطبيب، بل أصاب شريك الطبيب، وأكتشف في اليوم التالي صديقين آخرين، لا يوجد أي من الأشخاص الأربعة في خطر، ويعاني الطبيب فقط من الأعراض، بينما الثلاثة الأخرين بدون أعراض، على الرغم من أنها شديدة العدوى للمتعاملين مع المصاب.

ودقت اجراس الخطر الفندق الذي استقبلهم، ففي يومين تم تقييم جميع العملاء. يمكن لأولئك الذين لم تظهر عليهم أية أعراض أن يتنقلوا بحرية في جميع أنحاء المنشآت، ولكن أولئك الذين يعانون من بعض أعشار الحمى يضطرون إلى الإقامة في غرفهم، وفي كثير من الأحيان يتم تقييمها مرة أخرى وهو ما يسملى طبيًا بـ"تتبع نشط"، بينما حقيقة أن الطبيب الإيطالي لم يكن جيدًا، ولجوئه إلى الغرفة منعه من إصابة مزيد من العملاء، خارج دائرة أصدقائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لومبارديا كورونا فرونتينا الرى إيطاليا

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف حقيقة اكتشاف إصابات بـ"كورونا" في مصر (فيديو)

منذ 33 دقيقة

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثيرة من مدرب صن داونز بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

تقرير.. ريال مدريد سيعاني أمام برشلونة في الكلاسيكو لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

منذ ساعتين

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم Liverpool vs WATFORD بث مباشر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تفاصيل إصابة نجم الأهلي أمام صن داونز

منذ 33 دقيقة

صدمة جديدة للأهلي.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة صن داونز المقبلة

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي بعد إصابته أمام صن داونز

منذ ساعة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 19 ساعة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

وكالة: وفاة ثاني حالة بفيروس كورونا في إيطاليا

عاجل.. إيقاف النشاط الكروي في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

فرنسا تستعد لمواجهة وباء فيروس كورونا

السلطات الإيطالية تلغي كرنفال البندقية وسط تفشي فيروس كورونا

إيطاليا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس "كورونا"

زيادة حالات الإصابة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

03:06 م

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

08:12 م

أحمد موسى يكشف حقيقة اكتشاف إصابات بـ"كورونا" في مصر (فيديو)

09:38 م

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status