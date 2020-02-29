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كيكي يتوعد ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو

السبت 29/فبراير/2020 - 09:38 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
وكالات
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صرح كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه سيكون جريئاً على ملعب سانتياجو بيرنابيو، كما كان ريال بيتيس ولاس بالماس في زيارتيهما لمعقل ريال مدريد، حين كان هو مدربا لهذين الفريقين.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الـ26، أكد سيتين "كما حدث مع بيتيس ولاس بالماس، سنكون فريقا جرئيا. سنحاول الاستحواذ على الكرة والهجوم والضغط، والدفاع حين تكون الكرة بحوذتهم. لن نتخلى، تحت أي ظرف، عن سعينا وراء الفوز بالمباراة، كما هو الحال دائماً".

ويسعى سيتين لتحقيق الفوز الثالث له على التوالي في القلعة البيضاء -سبق وحقق الفوز مع بيتيس ومع لاس بالماس بسانتياجو  بيرنابيو-، والرابع على التوالي للبرسا في الكلاسيكو على أرض الخصم الأزلي.

وأبرز "سأكون سعيدا بالفوز بأول كلاسيكو، والحفاظ على سلسلة الانتصارات الاستثنائية للنادي ولي على هذا الملعب".

ومع ذلك، قال إنه يدرك حقيقة أنه "حين يزور أحدا البيرنابيو، لا يمكن بأي حال أن يكون مطمئناً حتى لو كان قد فاز في المرتين السابقتين".

وعلى الرغم من أن البرسا خرج منتصراً في أخر أربع مواجهات خاضها بالليغا، في حين أهدى الريال الصدارة لغريمه بعدما تحصل على نقطة واحدة فقط من إجمالي ستة، أكد سيتين أنه في هذا النوع من المباريات "يدخل الماضي في طي النسيان، والحاضر يصبح سيد المشهد".

وتوقع مدرب "البلاوغرانا" الذي وصف الخصم بأنه "فريق شجاع"، مباراة متكافئة، مشيراً إلى أن الأمر "أحياناً، لا يكون له علاقة بالأكثر استحقاقاً، أحياناً يتعلق الأمر بتفاصيل صغيرة. أتمنى أن نكون الأفضل".

ويتصدر برشلونة "الليجا" برصيد 55 نقطة، متقدما بنقطتين عن ريال مدريد الوصيف.
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