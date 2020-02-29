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تفاصيل إصابة نجم الأهلي أمام صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 09:39 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تعرض أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بكدمة قوية في ركبة القدم اليسرى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

 

وأصيب ظهير أيمن الأهلي بتورم شديد في ركبته، حيث خرج من الملعب عقب نهاية المباراة وهو يعاني من الإصابة.

 

ومن المقرر أن يسافر فتحي مع بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا مساء غد الأحد، حيث سيقوم الجهاز الطبي بتجهيزه للحاق بموقعة الإياب.

 

وفاز الأهلي مساء اليوم على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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