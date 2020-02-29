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محمد صلاح يحصل على تقييم ضعيف فى مباراة واتفورد ضد ليفربول

السبت 29/فبراير/2020 - 09:38 م
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مباراة ليفربول اليوم
مباراة ليفربول اليوم
علي ماهر حلمي
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حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم ضعيف في مباراة واتفورد ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب واتفورد الدولي.

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقييم لاعبي الفريقين بعد المباراة وحصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم 5.7 من 10.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد تلقي اول خسارة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 28 جولة من عمر البطولة أمام نظيره نادي واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب واتفورد الدولي.

وبهذه النتيجة يستمر نادي ليفربول في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بفارق 19 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بينما انتقل نادي واتفورد من المركز قبل الأخير الي المركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية

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الكلمات المفتاحية

واتفورد محمد صلاح ليفربول

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