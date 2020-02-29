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أحمد موسى يكشف حقيقة اكتشاف إصابات بـ"كورونا" في مصر (فيديو)

السبت 29/فبراير/2020 - 09:38 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر خالية من فيروس كورونا المستجد، موضحا: "لا تستطع أي دولة إخفاء الحالات المصابة بالفيروس، أو أعداد المصابين؛ لأنها ستصبح كارثة".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد، مساء السبت إنه وارد أن يأتي إصابات لمصر مثل بلدان العالم، مؤكدًا أن بلادن مستعدة لمواجهة الفيروس إذا تم اكتشاف حالات مصابة..

وتابع: "هناك أقاويل تشير إلى أن الأيام القادمة سيكون فيروس كورونا المستجد أكثر انتشارا"، متابعًا: "خلال الأسابيع الثلاثة القادمة إيران ستواجه صعوبة في تعامل مع فيروس كورونا".

واستطرد قائلًا: "فيروس كورونا وجه ضربة قوية للاقتصاد الصيني، وأدى إلى انخفاضه في مستوى هو الأدنى منذ 10 أعوام وفقا لحديث مسئولين صينيين، لافًتا إلى أن ما يحدث في الصين سيؤثر على حركة التجارة والصناعة والمواد الغذائية في العالم.
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الكلمات المفتاحية

كورونا أحمد موسي

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