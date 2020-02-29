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الهزيمة الأولى.. ليفربول يسقط بثلاثية مُذلة أمام واتفورد في البريميرليج

السبت 29/فبراير/2020 - 09:33 م
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مباراة ليفربول اليوم
مباراة ليفربول اليوم
أحمد عصام
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حقق فريق واتفورد فوزا قاسيا على حساب فريق ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب السنغالي إسماعيل سار هدفين فريق واتفورد الاول والثاني في الشوط الثاني، بينما أحرز تروي ديني هدف فريق واتفورد الثالث في اللقاء.

وأصبحت هذه هى الهزيمة الأولى لفريق ليفربول هذا الموسم بعد 27 جولة دون خسارة، حيث كان قد تعادل في مباراة واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، بينما يحل فريق واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

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واتفورد ليفربول خسارة ليفربول

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