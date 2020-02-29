نادي الجزيرة يكرم الدكتوي أحمد عكاشة عن مسيرته العلمية



وتناقش الندوة الطب النفسي الإيجابي، والحملة التي يتبناها الدكتور أحمد عكاشة من أجل إزالة وصمة المرض النفسي، وكيفية التعامل النفسي مع المراهقين.





وتم تكرم الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ ورائد الطب النفسي في الشرق الأوسط، عن مجل أبحاثه والجهد المبذول في الارتقاء بالطب النفسي في الوطن العربي، وذلك خلال ندوة ولقاء مفتوح بعنوان "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي".