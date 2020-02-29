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نادي الجزيرة يكرم الدكتوي أحمد عكاشة عن مسيرته العلمية
السبت 29/فبراير/2020 - 09:48 م
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حوار مصطفي فكيه_تصوير عبدالحافظ حمدي
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نظم نادي الجزيرة ندوة علمية عن المرض النفسي، تحت عنوان "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي"، التي تبناها الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية، وأستاذ الطب النفسي.
وتم تكرم الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ ورائد الطب النفسي في الشرق الأوسط، عن مجل أبحاثه والجهد المبذول في الارتقاء بالطب النفسي في الوطن العربي، وذلك خلال ندوة ولقاء مفتوح بعنوان "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي".
وتناقش الندوة الطب النفسي الإيجابي، والحملة التي يتبناها الدكتور أحمد عكاشة من أجل إزالة وصمة المرض النفسي، وكيفية التعامل النفسي مع المراهقين.
وتم تكرم الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ ورائد الطب النفسي في الشرق الأوسط، عن مجل أبحاثه والجهد المبذول في الارتقاء بالطب النفسي في الوطن العربي، وذلك خلال ندوة ولقاء مفتوح بعنوان "الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي".
وتناقش الندوة الطب النفسي الإيجابي، والحملة التي يتبناها الدكتور أحمد عكاشة من أجل إزالة وصمة المرض النفسي، وكيفية التعامل النفسي مع المراهقين.
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