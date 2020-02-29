صدمة جديدة للأهلي.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة صن داونز المقبلة

كشف المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن موقف نجمه رمضان صبحي، من اللحاق بمباراة الإياب للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز هام على صن داونز اليوم، باستاد القاهرة، بثنائية نظيفة سجلها التونسي علي معلول، ليقترب الفريق من بلوغ نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وعن مدى جاهزية رمضان صبحي للقاء العودة قال فايلر :" إن رمضان صبحي لم يتدرب حتى الآن بنسبة ١٠٠٪؜ ومن الصعب الاعتماد عليه في مثل هذه المباريات".

ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي منذ ديسمبر الماضي بسبب الإصابة.