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ثنائية "معلول" تُرسخ "عقدتين" للأهلي أمام ماميلودي صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 08:32 م
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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تغلب فريق الأهلي على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2 / 0، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت 29 فبراير 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 -2020.

الأهلي يدين بالفضل في هذا الفوز للاعبه التونسي على معلول والذي سجل هدفي المباراة، بالدقيقتين 56، 68 "ركلة جزاء" ليعزز المارد الأحمر فرص تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي قبل موقعة الإياب في جنوب إفريقيا.

صن داونز لا يفوز ولا يسجل أمام الأهلي في مصر:
ونجح الأهلي في ترسيخ عقدته لفريق ماميلودي صن داونز، بعدما حافظ على سجله خال من الهزائم أمام بطل جنوب إفريقيا في المباريات التي جمعتهما على الأراضي المصرية خلال تاريخ مواجهاتهما في البطولات الإفريقية.
والتقي ماميلودي صن داونز مع الأهلي في 4 مباريات بالبطولات الإفريقية على الملاعب المصرية ، انتهت جميعها بفوز المارد الأحمر، وآخرها فوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة في مباراة اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما فشل ماميلودي صن داونز في فك عقدة أخري امام الأهلي في مباراة اليوم، حيث لم يسجل الفريق الجنوب إفريقي أي أهداف في شباك الأهلي خلال المباريات التي جمعتهما في مصر، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

- 2001: الأهلي 3 - 0 صن داونز (نهائي دوري أبطال إفريقيا)
- 2007: الأهلي 2 - 0 صن داونز (دور الـ16 دوري أبطال إفريقيا)
- 2019: الأهلي 1 - 0 صن داونز ( دور الـ8 بدوري ابطال إفريقيا).
- 2020: الأهلي 2 - 0 صن داونز (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا)

وخاض فريق ماميلودي صن داونز 7 مباريات ضد أندية مصر على أرضها في البطولات الإفريقية، خسر 6 مباريات، وفاز في مباراة وحيدة، ولم تنتهي أي مباراة بينهما على الأراضي المصرية بالتعادل، استقبلت شباكه 11 هدفا، وسجل هدفين فقط.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز:
حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الإياب بين الأهلي وماميلودي صن داونز يوم 7 مارس المقبل، في جنوب إفريقيا، وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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