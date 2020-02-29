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الجيش الليبي يعلن مقتل 7 مرتزقة سوريين جنوب طرابلس

السبت 29/فبراير/2020 - 08:19 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن الجيش الليبي، السبت، مقتل 7 مرتزقة سوريين وأسر آخر وتدمير 3 آليات للمليشيات جنوب طرابلس.

أعلنت الكتيبة 166 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي تحقيقها تقدما واسعا واقتراب السيطرة الكاملة على منطقة العزيزية (جنوب طرابلس) بالتزامن مع تقدمات من قبل الوحدات العسكرية في مختلف محاور القتال بالعاصمة طرابلس. 

وأفادت الكتيبة على صفحتها الرسمية أن وحداتها العسكرية تمكنت من بسط السيطرة على مواقع جديدة بمحور الهيرة وتستمر في تقدمها بالعزيزية.

وكشف مصدر عسكري ليبي أن قوات الجيش الليبي نفذت هجوما كاسحا على مرتزقة متعددة الجنسيات ومليشيات أسامة الجويلي في منطقة العزيزية وقرى الساعدية ومنطقة الهيرة بالكامل، بعد خرقها للهدنة.

 وأكد المصدر، أن وحدات الجيش الليبي أسرت عددا من المليشيات والمرتزقة الأفارقة فيما لاذ البقية بالفرار إلى منطقة الكسارات.

وأسقط الجيش الليبي منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل الماضي، نحو 40 طائرة تركية مسيرة من نوع بيرقدار TB2 كما دمر عشرات من المدرعات من نوع kirpi.

ووصل عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في ليبيا 26 عسكريا بعد أن استهدف الجيش الليبي تجمعا من الجنود الأتراك في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية، ما أسفر عن مقتل 10 منهم 27 فبراير، كما سبق وقتل 16 تركيا في استهداف مخزن للذخائر بميناء طرابلس 18 فبراير الجاري.

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مقتل مرتزقة طرابلس طائرة تركية مسيرة الرى الجيش الليبي

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