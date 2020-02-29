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الريال ضد برشلونة | موعد مباراة (كلاسيكو الأرض) في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

السبت 29/فبراير/2020 - 08:24 م
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الريال ضد برشلونة
الريال ضد برشلونة
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الريال ضد برشلونة في الدوري الإسباني

الريال ضد برشلونة | ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي الريال ضد برشلونة، وستُقام المباراة مساء غدًا الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2020/2019.

موعد مباراة الريال ضد برشلونة في الدروي
ستُقام مباراة الريال ضد برشلونة في الدروي الإسباني مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد برشلونة في الدروي
سيتم إذاعة مباراة الريال ضد برشلونة في الدروي الإسباني حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 3، وسيعلق على اللقاء الجزائري حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة الريال ضد برشلونة في الدروي

ومن المتوقع أن يبدأ الريال المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - توني كروس.

خط الهجوم: إيسكو - كريم بنزيما - جاريث بيل.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - صامويل أومتيتي -  جونيور فيربو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - آرثر ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي.

وسيواجه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة أملًا في استعادة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعد أن خسرها في الجولة الماضيةبهزيمته من ليفانتي بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، يسعى برشلونة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب "سانتياجو برنابيو" من أجل توسيع الفارق إلى 5 نقاط مع غريمه التقليدي، أو على الأقل يحافظ على فارق النقطتين من خلال التعادل.
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