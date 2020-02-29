مدينة طبية تنفي صحة إعلان وزير الصحة بشأن "كورونا"

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، مساء اليوم السبت، أنها نفت الإعلان المتداول على حسابات التواصل الاجتماعي، الذي نسب تصريحات مزيفة وغير حقيقية إلى وزير الصحة السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حول أعداد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد.





هذا وذكرت " مدينة الملك فهد"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تؤكد مدينة الملك فهد، نفي هذا الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، وتهيب بالجميع استقاء المعلومة من مصادرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي".





ونشرت المدينة الطبية الإعلان الكاذب الذي جاء فيه: "إعلان.. بناءً على التعليمات المشددة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتوصيات وزارتي الداخلية والخارجية.. يحظر على أي من الأطباء والعاملين الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار إلى الأصدقاء الشخصيين حول الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية".



