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تنفيذا لتعليمات "السيسي".. حماية المستهلك: حل أكثر من 13 ألف شكوي في أسبوع

السبت 29/فبراير/2020 - 08:06 م
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اللواء/ راضي عبد المعطي
اللواء/ راضي عبد المعطي
احمد الشيخ
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قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز نجح في حل  85% من إجمالي الشكاوي التي تقدم بها المستهلكون للجهاز خلال مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" التى وصل عددها إلى 16000 شكوة أستحوذات السلع المعمرة علي النسبة الأكبر من  تلك الحلول.

 

وكان جهاز حماية المستهلك أعلن عن بدء مبادرة أسبوع صديق المستهلك منذ 22 فبراير الماضي ولمدة أسبوع كامل بدون توقف انتهت يوم 28 فبراير الماضي، قدم  خلالها  استجابة سريعة لكافة المشكلات التى يتعرض لها المستهلكين من شرائهم بضائع  من  أجهزة كهربائية أو سيارات أو اتصالات، بالأضافة إلى خدمات مقدمة لهم من كهرباء وماء وغاز.

 

شكاوي السلع المعمرة تستحوذ على  النسبة الأكبر من الشكاوي المحولة:

وأوضح " عبد المعطي"  في بيانا  للجهاز حصلت  "الفجر" على نسخة منه "، أن عدد 13503 شكوي الذي نجح في  حلهم خلال فاعليات أسبوع صديق المستهلك، تمثلت في حل  4328مشكلة خاصة بالسلع المعمرة، و3849 مشكلة خاصة بالسلع الخدمية، و1472 مشكلة خاصة باجهزة محمول ومستلزماته.            

واستطرد "الجهاز"، أن الحلول شملت 581 مشكلة تتعلق بالسيارات ومستلزمتها، و381 مشكلة تخص الأدوات المنزلية، وبلغ عدد مشكلات الملابس الجاهزة الذي نجح في حالها نحو 366 ، حيث توزعت باقي المشكلات المحلولة على المواد الغذائية و الواحدات السكنية واثاث منزلي و المستلزمات الشخصية  واجهزة الكترونية، والالات ومعددات واجهزة تكيف.

 

 واشار الجهاز إلى أن المباردة تأتى المبادرة تنفيذاً لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافه وسرعه التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها.

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