علي معلول: تعليمات فايلر كلمة السر في ثنائية صن داونز

أعرب علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الثمين اليوم على صن داونز بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف معلول: حققنا فوزًا جيدًا في مباراة الذهاب، وننتظر حسم التأهل في مباراة العودة، خاصة أن مواجهات هذا الدور تحتاج إلى الانتظار إلى 180 دقيقة.

وأوضح لاعب الأهلي أن التسرع في الشوط الأول والرغبة في التسجيل المبكر كانا السبب في عدم تسجيل الأهداف في الشوط الأول، مؤكدًا أن الأمور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني.

وأشار إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين تعليمات مهمة بين الشوطين، في مقدمتها التحلي بالهدوء والتركيز بحثًا عن إحراز الأهداف، مؤكدًا أن هدوء اللاعبين في الشوط الثاني وتركيزهم تسبب في تسجيل هدفين حسما المباراة لصالح الفريق.

وقال معلول: كان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، ولكن سوء الحظ حال دون ذلك، مؤكدًا أن ثنائية اليوم تبقى نتيجة جيدة قبل لقاء العودة في جنوب إفريقيا يوم 7 مارس القادم.