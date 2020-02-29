Advertisements
Advertisements
Advertisements

علي معلول: تعليمات فايلر كلمة السر في ثنائية صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 08:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أعرب علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الثمين اليوم على صن داونز بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف معلول: حققنا فوزًا جيدًا في مباراة الذهاب، وننتظر حسم التأهل في مباراة العودة، خاصة أن مواجهات هذا الدور تحتاج إلى الانتظار إلى 180 دقيقة.

 

وأوضح لاعب الأهلي أن التسرع في الشوط الأول والرغبة في التسجيل المبكر كانا السبب في عدم تسجيل الأهداف في الشوط الأول، مؤكدًا أن الأمور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني.

 

وأشار إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين تعليمات مهمة بين الشوطين، في مقدمتها التحلي بالهدوء والتركيز بحثًا عن إحراز الأهداف، مؤكدًا أن هدوء اللاعبين في الشوط الثاني وتركيزهم تسبب في تسجيل هدفين حسما المباراة لصالح الفريق.

 

وقال معلول: كان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، ولكن سوء الحظ حال دون ذلك، مؤكدًا أن ثنائية اليوم تبقى نتيجة جيدة قبل لقاء العودة في جنوب إفريقيا يوم 7 مارس القادم.

Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر champions league في دوري أبطال إفريقيا Live: Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns

منذ حوالي 3 ساعات

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

تقرير.. ريال مدريد سيعاني أمام برشلونة في الكلاسيكو لهذا السبب

منذ ربع ساعة

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم Liverpool vs WATFORD بث مباشر

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضرب صن داونز بثنائية "معلول" ويقطع خطوة هامة نحو بلوغ نصف نهائي أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف MATCH AHly مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي yalla ahly

منذ حوالي 3 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

يلا شووت MATCH ahly مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي هدف علي معلول الان

منذ ساعة و نصف

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

05:47 م

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

07:20 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

03:06 م

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status