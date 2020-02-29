الملك سلمان يرعى حفل سباق الخيول "كأس السعودية"





رعى ملك المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، حفل سباق "كأس السعودية"، الذي يعد أكبر و أغلى حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بعاصمة المملكة (الرياض).





وعند وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل ، ووزير الرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، وسفير المملكة لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.



