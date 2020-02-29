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أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

السبت 29/فبراير/2020 - 08:12 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أکد بیتسو موسیماني المدیر الفني لصن داونز الجنوب أفريقي أنه توقع صعوبة مباراة الأهلي مساء الیوم السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا .

 

وأضاف في المٶتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أنهم قدموا مستوی جید في الشوط الأول ولکن تلقي هدفین في الشوط الثاني یزید من صعوبة مهمته في جولة الإیاب.

 

وقال موسيماني، إن لاعبه نفی عرقلة مهاجم الأهلي ومن ثم احتسب الحکم رکلة جزاء غیر صحیحة.

 

وفاز الأهلي علی صن داونز بهدفين نظیفین مساء الیوم السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وسجل هدفي المارد الأحمر النجم التونسي علي معلول في الشوط الثاني من اللقاء.

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