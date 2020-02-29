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نتنياهو يؤكد للملك عبدالله بأن "الضم" هدفه انتخابي

السبت 29/فبراير/2020 - 07:57 م
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وكالات
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أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم السبت، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجه رسالة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لن يكون هناك ضم فعلي للأغوار أو أي من مستوطنات الضفة، وأن ما يجري هدفه انتخابي فقط.



وأوضح، أن هذه الرسالة نقلها نتنياهو عبر المؤسسة الأمنية، للعاهل الأردني وقال فيها "لا تقلق، إنها مجرد انتخابات، ولن يكون هناك أي ضم". مشيراً إلى أنه حصل على تلك المعلومات من مصدر موثوق، وفقاً لما ذكرته صحيفة "القدس" الفلسطينية اليوم السبت.



ووصفت قناة "12" العبرية، تصريحات ليبرمان بأنها غير مسبوقة، خاصةً وأنه كان يقف خلف التسريبات الخاصة بزيارة رئيس الموساد لقطر مؤخراً.



ورد حزب الليكود على تصريحات ليبرمان، بنفيها واعتبرها مجرد كذبة لم تحصل في الواقع، مضيفاً: "نتنياهو هو الوحيد الذي سيطبق السيادة، بينما ليبرمان سيتحالف مع القائمة العربية المشتركة، لقد تجاوزت أكاذيب ليبرمان الفاضحة كل جبهة".



وفي سياق آخر، اتهم ليبرمان، زعيم التكتل اليساري عمير بيرتس بأنه أبرم صفقة مع نتانياهو من أجل أن يحصل على الرئاسة مقابل دعمه.
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الكلمات المفتاحية

هدف نتنياهو ضم انتخابي الرى الأردن

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