موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في تحقيق الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد بدوري أبطال إفريقيا.





ونجح التونسي علي معلول في إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 57 من اللقاء، قبل أن يعزز بالهدف الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء في شباك الحارس أونيانجو.





ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراة الإياب في بريتوريا بمعنويات مرتفعة، حيث بات على بعد خطوة واحدة من التأهل لدور النصف نهائي.





ويرصد " الفجر الرياضي " موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز بالتقرير الآتي:-





يحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت 7 مارس المقبل، في بريتوريا بجنوب إفريقيا، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.





وتُقام مباراة العودة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.