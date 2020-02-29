وزير الثقافة ومحافظ قنا يشهدان فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء



جاء ذلك بحضور اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والأستاذ الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بقنا وأكثر من 3 الآف من أهالي المحافظة، وقد شهدت فعاليات اليوم الثانى حفلتي غناء لفرقة وسط البلد والفنان علي الحجار.



اكدت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزير الثقافة، ان مهرجان دندرة للموسيقي والغناء هو عُرس ثقافي فني حضاري يعكس ايمان الدولة بأهمية الثقافة والاثار ويساهم فى تنفيذ خطط التنمية للدولة المصرية من خلال الترويج بالفن للحضارة المصرية.



وأشارت إلى أهمية الوصول بالفعاليات الفنية والثقافية إلى مختلف انحاء الجمهورية بهدف مواجهة الافكار المتعصبة والارتقاء بالذوق العام وتقديم انماط فنية هادفة تساهم في الحفاظ علي الثقافة والهوية المصرية.

من جانبه اشار محافظ قنا الي ان مهرجان دندرة للموسيقي والغناء يُعد لقاء ثقافي متميز يضم عشاق الوطن الغالي ويعكس حسن أخلاقنا وتوافق أرواحنا تجاه وطن نحبه ونقدسه.



وقدم شكره لوزارة الثقافة علي تنظيم هذا المهرجان بمعبد دندرة الذي يتأكد من خلاله شموخ تاريخِنا وقدرة أجدادنا وخلود حضارتهم التي ترسل لنا رسالة واضحة بأننا أمة تتغني بمجد آبائها وتبني مجدًا لأبنائها، مؤكدا علي أهمية الآثار ودور السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا الي ان تنشيط السياحة والترويج لآثارنا ينعكس ذلك على التنمية بكل جوانبها.



جدير بالذكر أنه تستمر فعاليات المهرجان حتى الرابع من مارس حيث ستقام فعاليات اليوم الثالث غدًا بقصر ثقافة قنا ويضم حفلي غناء للفنانة نسمة عبدالعزيز والفنانة دينا الوديدي، ثم تقام فعاليات اليوم الرابع بجامعة جنوب الوادي ويضم حفل للفنان هشام عباس وكذلك يقام اليوم الخامس بالجامعة ويضم حفل غنائي لفريق مسار اجباري ويختتم المهرجان في يومه السادس بقصر ثقافة قنا ويشمل عروض لفرقة الاقصر للفنون الشعبية وحفل غنائي للفنانة مي فاروق.



شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمعبد دندرة الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي في الفترة من 28 فبراير وحتي 4 مارس علي ارض محافظة قنا وتحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.