Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الثقافة ومحافظ قنا يشهدان فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

السبت 29/فبراير/2020 - 08:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمعبد دندرة الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي في الفترة من 28 فبراير وحتي 4 مارس علي ارض محافظة قنا وتحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والأستاذ الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بقنا وأكثر من 3 الآف من أهالي المحافظة، وقد شهدت فعاليات اليوم الثانى حفلتي غناء لفرقة وسط البلد والفنان علي الحجار.

اكدت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزير الثقافة، ان مهرجان دندرة للموسيقي والغناء هو عُرس ثقافي فني حضاري يعكس ايمان الدولة بأهمية الثقافة والاثار ويساهم فى تنفيذ خطط التنمية للدولة المصرية من خلال الترويج بالفن للحضارة المصرية.

وأشارت إلى أهمية الوصول بالفعاليات الفنية والثقافية إلى مختلف انحاء الجمهورية بهدف مواجهة الافكار المتعصبة والارتقاء بالذوق العام وتقديم انماط فنية هادفة تساهم في الحفاظ علي الثقافة والهوية المصرية.
من جانبه اشار محافظ قنا الي ان مهرجان دندرة للموسيقي والغناء يُعد لقاء ثقافي متميز يضم عشاق الوطن الغالي ويعكس حسن أخلاقنا وتوافق أرواحنا تجاه وطن نحبه ونقدسه.

وقدم شكره لوزارة الثقافة علي تنظيم هذا المهرجان بمعبد دندرة الذي يتأكد من خلاله شموخ تاريخِنا وقدرة أجدادنا وخلود حضارتهم التي ترسل لنا رسالة واضحة بأننا أمة تتغني بمجد آبائها وتبني مجدًا لأبنائها، مؤكدا علي أهمية الآثار ودور السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا الي ان تنشيط السياحة والترويج لآثارنا ينعكس ذلك على التنمية بكل جوانبها.

جدير بالذكر أنه تستمر فعاليات المهرجان حتى الرابع من مارس حيث ستقام فعاليات اليوم الثالث غدًا بقصر ثقافة قنا ويضم حفلي غناء للفنانة نسمة عبدالعزيز والفنانة دينا الوديدي، ثم تقام فعاليات اليوم الرابع بجامعة جنوب الوادي ويضم حفل للفنان هشام عباس وكذلك يقام اليوم الخامس بالجامعة ويضم حفل غنائي لفريق مسار اجباري ويختتم المهرجان في يومه السادس بقصر ثقافة قنا ويشمل عروض لفرقة الاقصر للفنون الشعبية وحفل غنائي للفنانة مي فاروق.
وزير الثقافة ومحافظ قنا يشهدان فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء
وزير الثقافة ومحافظ قنا يشهدان فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء
وزير الثقافة ومحافظ قنا يشهدان فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء
وزير الثقافة ومحافظ قنا يشهدان فعاليات اليوم الثاني من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة مصر الدولة المصريه اخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر champions league في دوري أبطال إفريقيا Live: Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم Liverpool vs WATFORD بث مباشر

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

منذ 33 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 17 ساعة

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يضرب صن داونز بثنائية "معلول" ويقطع خطوة هامة نحو بلوغ نصف نهائي أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

يلا شووت MATCH ahly مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي هدف علي معلول الان

منذ ساعة و نصف

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

تقرير.. ريال مدريد سيعاني أمام برشلونة في الكلاسيكو لهذا السبب

منذ 18 دقيقة

كورة لايف MATCH AHly مشاهدة مباراة الاهلي وصن دوانز بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي yalla ahly

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرا السياحة والثقافة يبحثان ترتيبات مهرجان دندرة

"عبد الدايم" عن مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء بقنا: شريانا جديدا للقوة الناعمة في صعيد مصر

بـ10 حفلات.. ننشر برنامج مهرجان "دندرة" للموسيقى والغناء الأول في "قنا"

بالبطاقة وشهادة الميلاد.. حضور مهرجان "دندرة" للموسيقى في قنا

محافظ قنا: تعديل مواعيد مهرجان دندرة للموسيقى حداداً على وفاة الرئيس الأسبق مبارك

حدادًا على وفاة مبارك.. تعديل موعد مهرجان دندرة للموسيقى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي بثنائية

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

05:47 م

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

03:06 م

استبعاد 7 لاعبين.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

07:20 م

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم يلا شوت beIN SPORT المفتوحة | رابط ماتش الاهلي ON SPORT اون سبورت

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status