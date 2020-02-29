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الثنائية الأولى لـ "علي معلول" مع الأهلي

السبت 29/فبراير/2020 - 08:05 م
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علي معلول
علي معلول
أمل الحلفاوي
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استطاع التونسي علي معلول من تسجيل ثنائية في اللقاء الذي جمع فريقه الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

افتتح علي معلول التهديف في الدقيقة 56 من صناعة جونيور أجايي، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق ضربة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

الظهير الأيسر ابن تونس، تعد هذه الثنائية الأولى له مع المارد الأحمر، ووصل إلى الهدف رقم 20 خلال مسيرته مع الأهلي، في جميع المسابقات.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد وصل إلى الهدف السابع في دوري أبطال إفريقيا، خلال 37 مباراة، وصنع 11 هدف أيضًا.

وكان قد سجل ثنائيات مع فريقه السابق صفاقسي التونسي، 3 مرات، المرة الأولى كانت في 15-12-2013، في شباك الاتحاد الرياضي المنستيري، عندما فاز في فريقه بثنائية مقابل هدف.

وسجل الثنائية الثانية في شباك الملعب القابسي، عندما فاز فريقه بثنائية مقابل هدف، في 17-9-2015، والثالثة في مرمى نفس الفريق عندما انتصر فريقه بهدفين نظيفين، في 17-2-2016.

جدير بالذكر أن علي معلول قد وصل إلى الهدف رقم 11 مع الأهلي والصفاقسي خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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معلول علي معلول الاهلى وصن داونز

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